Янукович попросил не выражаться на номерах

Кабмин запретил ненормативные надписи в номерных знаках

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что Кабинет министров Украины запретил использовать в индивидуальных номерных знаках автотранспорта надписи ненормативного происхождения.

Также Кабмин запретил использовать в индивидуальных номерных знаках полное или сокращенное наименование органа государственной власти, изображение герба или флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций, а также дискриминационные надписи по языковым, расовым, национальным, религиозным признакам.

Кабмин поручил Министерству внутренних дел (по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов) в двухмесячный срок определить стоимость номерных знаков автотранспорта, которые изготавливаются по индивидуальному заказу, порядок их заказа, изготовления и выдачи.

Коммерсант-Украина