Сирота: а не дай Бог война, а Верховной Рады нет?

Председатель Трудовой партии Украины, которая входит в избирательный Блок Литвина, Михаил СИРОТА считает легитимной Верховную Раду V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в воскресенье в Ивано-Франковске.

«Они говорят парламента нет. Но, это преступление против Украины. Как его нет? Во всем мире есть принцип непрерывности власти. В Конституции написано, что парламент предыдущего созыва слагает свои полномочия в момент созыва новоизбранного Совета. Ну не бывает так, что законодательная власть где-то пропала», - сказал М.СИРОТА.

По его словам, в Конституции прописано, «не дай Бог что-то с Президентом произошло, его полномочия исполняет председатель Верховной Рады Украины”. “А у нас председателя Верховной Рады уже нет? - переспросил М.СИРОТА. – А не дай Бог война, и чрезвычайное положение должна утвердить Верховная Рада. А ее нет? Верховная Рада, по моему мнению, есть”.

В то же время он признал, что в парламенте V созыва нет конституционного большинства – 300 народных депутатов. По его мнению, эта норма в Основном Законе осталась от мажоритарной системы, которую не изъяли, спешно внося изменения в Конституцию в 2004 году. «Мы должны исключить эту норму, оставленную от мажоритарной системы, - считает М.СИРОТА. – Правда, ею умело при пропорциональной системе воспользовались, чтобы разрушить украинский парламентаризм».

М.СИРОТА также считает неконституционными указы Президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. В то же время он отметил, что эти указы должны выполняться, поскольку «не опротестованы» в Конституционном Суде. По мнению М.СИРОТЫ, эти указы «серьезно бьют по легитимизации следующего парламента».