Мороз поговорит с председателем миссии ОБСЕ без свидетелей

Встреча председателя Верховной Рады Украины V созыва Александра МОРОЗА с председателем миссии наблюдения за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ О.ГЛОВЕР, запланированная на 15.00, состоится без участия прессы по требованию делегации БДИПЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.