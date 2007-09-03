Мороз поговорит с председателем миссии ОБСЕ без свидетелей
10:51, 03 сентября 2007Политика
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Встреча тет-а-тет
Встреча председателя Верховной Рады Украины V созыва Александра МОРОЗА с председателем миссии наблюдения за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ О.ГЛОВЕР, запланированная на 15.00, состоится без участия прессы по требованию делегации БДИПЧ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
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