Сегодня ЦИК кинет жребий

3 сентября, в 12.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия Украины во время своего заседания должна рассмотреть и утвердить очередность предоставления эфирного времени, печатной площади политическим партиям и блокам для проведения предвыборной агитации, а также рассмотреть вопрос очередности расположения субъектов избирательного процесса в избирательном бюллетене.

Об этом вчера в интервью журналистам в Киеве сообщил член ЦИК Андрей МАГЕРА.

«В режиме заседания Центральная избирательная комиссия должна рассмотреть очередность предоставления эфирного времени, печатной площади политическим партиям, избирательным блокам политических партий для проведения предвыборной агитации за счет средств Государственного бюджета», - сказал он, добавив при этом, что речь идет о Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, газеты «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр».

«Кроме того, ожидается, что также будет жеребьевка относительно очередности политических партий, избирательных блоков расположения в избирательном бюллетене. То есть, каждая политическая партия, избирательный блок получит свой номер в избирательном бюллетене», - добавил А.МАГЕРА.

Заседание будет проходить по адресу площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация на мероприятие продлится до 11.00 3 сентября по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.