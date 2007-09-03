Янукович не отдаст Шуфрича и Рудьковского

Премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что до выборов в кадровом составе правительства не произойдет изменений.

Об этом он заявил вчера в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, планируются ли отставки министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Нестора ШУФРИЧА и министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

«Я отбрасываю любые обвинения в адрес правительства. Это единственная ветвь власти, которая сегодня обеспечивает жизнедеятельность страны. Об этом должны все помнить», - сказал премьер-министр.

Он также добавил, что осознает высокий уровень ответственности правительства перед обществом. «Поэтому мы никогда не допустим, чтобы работа какого-либо министерства или комитета была дестабилизирована. До выборов ситуация будет в надежных руках», - подчеркнул глава правительства.