Черновецкий хочет доказать, что порядок бьет класс

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утвердил график проведения общественных слушаний в районах города столицы по существующим проблемам застройки и жизнедеятельности города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, согласно подписанному мэром документу, на протяжении июня слушания будут проведены во всех районах Киева.

Таким образом, в Голосеевском районе: 1 июня состоятся слушания по проблемным вопросам размещения и строительства объектов в кварталах существующей застройки района; 6 июня – по вопросу размещения торговых площадок возле торгового комплекса «Магеллан»; 13 июня – по вопросу перспективного развития промышленной зоны «Нижняя Теличка»; 20 июня - землеотвод и планирование инфраструктуры поселка Чапаевка.

В Дарницком районе запланировано: 6 июня провести слушания о жизнедеятельности и проблемах микрорайона «Харьковский массив – 5»; 8 июня - проблемные вопросы размещения и строительства объектов в кварталах существующей застройки Дарницкого района; 16 июня - жизнедеятельность и проблемы микрорайона «Харьковский массив – 6»; 20 июня - жизнедеятельность и проблемы микрорайона «Позняки - 6»; 29 июня - жизнедеятельность и проблемы микрорайона «Позняки - 4».

В Деснянском районе состоятся слушания: 9 июня – благоустройство несанкционированных стоянок по ул. Лисковской и Радунской; 11 июня - обсуждение детального планирования с. Троещина; 13 июня - телефонизация частного сектора с.Троєщина; 15 июня - проблемные вопросы размещения и строительства объектов в кварталах существующей застройки Деснянского района и об установлении домофонов в подъездах жилых домов; 24 июня - обсуждение вопросов о комплексной застройке и благоустройстве ж/массива "Вигуровщина-Троещина"; 29 июня - об установлении антенны мобильной связи на пр. Маяковского, 59-а.

В Днепровском районе: 8 июня - слушания о жизнедеятельности и проблемах микрорайона "Березняки"; 15 июня - о жизнедеятельности и проблемах мкр "Радужный -1"; 22 июня будут обсуждаться проблемные вопросы размещения и строительства объектов в кварталах существующей застройки района и о жизнедеятельности и проблемах микрорайона "ДВРЗ"; 29 июня - о жизнедеятельности и проблемах мкр "Куликово поле".

В Печерском районе назначены общественные слушания на 6 июня по вопросам развития образования и работы с молодежью в Печерском районе; 13 июня – вопросы медицинской и социальной защиты жителей района; 20 июня - вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Печерска; 27 июня - вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Оболонский район проведет слушания 8 июня о развитии образования в районе; 15 июня – об обеспечении общественного порядка и общественного спокойствия; 22 июня – об улучшении транспортного обслуживания жителей микрорайона №8; 29 июня - проблемные вопросы размещения и строительства объектов в кварталах существующей застройки района.

В Подольском районе: 1 июня состоятся слушания по теме упорядочения и благоустройства Контрактовой площади и прилегающей к ней территории; 8 июня - обустройство парковой зоны вокруг "Синего озера", микрорайон "Виноградарь"; 13 июня – о функционировании Клинической больницы № 15 на Подоле; 15 июня – по вопросам парковки частных автомобилей и маршрутных такси на территории остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов; 22 июня - проблемное строительство на территории Подольского района с привлечением представителей-застройщиков; 29 июня - возведение детских игровых и спортивных площадок на придомовых территориях.

Святошинский район: 7 июня пройдут общественные слушания по социально-экономическому развитию жилого массива Южная Борщаговка; 14 июня – о возведении в микрорайоне жилого дома строительной фирмой "Элит-групп".

В Соломенском районе состоятся встречи граждан с представителями власти района и города: 1 июня - по вопросам содержания территорий, которые относятся к УЭЖ-907 (УЭЖ - участок по эксплуатации жилья); 8 июня - по вопросам содержания части территорий, которые относятся к УЭЖ-902 и УЭЖ-905; 15 июня – по вопросам содержания части территории, относящихся к УЭЖ-911; 22 июня - содержание территорий, которые относятся к УЭЖ-901 и части территорий УЭЖ-902; 27 июня - проблемные вопросы размещения и строительства объектов в кварталах существующей застройки района; 29 июня – по вопросам содержания территорий, которые относятся к УЭЖ-908 и УЭЖ-912.

В Шевченковском районе: 8 июня будут рассматриваться вопросы развития предпринимательства в районе; 15 июня - вопросы образования и дошкольного воспитания; 22 июня - вопросы благоустройства территории микрорайона Сырец-Дорогожичи; 29 июня - вопросы социальной защиты населения района.