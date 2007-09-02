Три тысячи сторонников Януковича не перекричали трех помаранчевых лидеров

Лидеры избирательного блока «Наша Украина-Народная самооборона» сегодня на Площади Свободы в Харькове при участии певца Александра ПОНОМАРЕВА выполнили вместе со своими многотысячными сторонниками гимн «Ще не вмерла Україна».

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие Вячеслав КИРИЛЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и их соратники.

В своих выступлениях ораторы остро раскритиковали нынешнюю исполнительную власть, которая, по их мнению, слишком мало делает для улучшения жизни украинцев.

Говоря о военной сфере, министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО заверил, что в военном ведомстве программа Виктора ЮЩЕНКО «10 шагов навстречу людям» «выполнена на 100 процентов»: из Ирака возвращены солдаты, сокращена до 12 месяцев срочная служба в армии, существенно выросло денежное обеспечение военнослужащих, армия является наиболее безопасной средой и является боеспособной.

Ораторы призвали харьковчан активно выйти на досрочные выборы, которые, по словам В.КИРИЛЕНКО, станут своеобразным «судом над всеми политиками».

Одним из первых шагов, которые сделает оппозиция, он назвал принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, льгот и привилегий чиновников, чтобы «Верховная Рада никогда не была притоном, где прячутся нечистые на руку люди».

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что под обращением об отмене депутатской неприкосновенности уже подписались по меньшей мере один миллион людей.

Он раскритиковал стремление представителей коалиции провести заседание «нелегальных депутатов». По его словам, после выборов будет создано «новое правительство без ЯНУКОВИЧА» и заявил, что главной задачей демократических сил является «закрепить ценности, которые народ провозгласил во время оранжевой революции». Утверждение ее завоеваний, по мнению В.КИРИЛЕНКО, выведет украинский народ на путь экономического и социального взлета.

Митинг, который пытались перекричать около трех тысяч сторонников Партии регионов, прошел без эксцессов.