На харьковском Майдане сошлись оранжевые и бело-синие

В центре Харькова на Площади Свободы собрались представители разных политических сил, где в эти минуты должен начаться митинг, организованный блоком «Наша Украина - Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены, построенной в центре Площади, собрались около трех тысяч сторонников блока, которые ожидают появления лидеров Юрия ЛУЦЕНКО, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Николая КАТЕРИНЧУКА.

Вблизи тремя шеренгами под бело-синими флагами собрались около полутора тысяч сторонников Партии регионов. Они держат в руках лозунги « Харкьков говорит «нет» оранжевому реваншу!», «Тимошенко и Луценко – палачи Кушнарева – вон из Харькова!», «Чемодан, вокзал, Америка!», «Луценко, вон из Харькова!», «Оранжевые не пройдут».

Людей под бело-синими флагами сдерживают шеренги милиции и отряды внутренних войск. Отдельные группы стражей порядка одеты в каски и бронежилеты.

Представитель руководства милиции в разговоре с корреспондентом УНИАН заверил, что стражи порядка готовы дать отпор каким-либо незаконным действиям участников собрания.

Комментируя ситуацию, харьковский политолог Владимир ДУДКО считает, что это является прямым нарушением временного положения о проведении митингов, демонстраций и пикетов, которое недавно было принято Харьковским городским советом, согласно с которым не должны проводиться одновременные массовые мероприятия разных политических сил на одном месте. По мнению политолога, это может иметь негативные последствия, в частности, привести к массовым безпорядкам. «Если власть не в состоянии приостановить предпосылки к незаконным действиям, то значит, ее нет, поскольку она теряет контроль над ситуацией», - сказал В.ДУДКО.