Луценко не боится металлических предметов

Лидер блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что нынешняя власть Харькова, так же, как и в столице Украины, дискредитировала саму идею народовластия, и от имени своей политической силы обещает изменить ситуацию в двух самых больших городах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, свою точку зрения на ситуацию в столице Украины и столице Слобожанщины Ю.ЛУЦЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Мы берем на себя обязательство изменить эту ситуацию, добиться перевыборов в Харькове и Киеве, где, к сожалению, избиратели на себе почувствовали правило, что демократия имеет право на ошибку. Руководство этих мегаполисов дискредитировало саму идею народовластия. Фактически, воровские схемы вокруг бюджетных денег муниципальной собственности, коммунальных платежей, и тому подобное демонстрируют необходимость таких изменений», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом лидер блока «НУ-НС» раскритиковал Партию регионов, поскольку считает, что эта политическая сила не выполнила своих обещаний перед избирателями, и это, по его мнению, ярко продемонстрировано как на всеукраинском, так и на региональном уровнях.

«С моей точки зрения, как на общенациональном уровне Партия регионов не выполнила собственные обещания, так и в Харьковском городском управлении выявила безответственность и круговую поруку, представленную деятелями ДОБКИНЫМ и КЕРНЕСОМ (Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН и секретарь горсовета Геннадий КЕРНЕС – УНИАН).

«Я вижу, - прибавил лидер «НУ-НС», - что они и в дальнейшем занимают свои должности, а их самые большие критики из Партии регионов сегодня отстранены». Поэтому, считает Ю.ЛУЦЕНКО, «это обычный обман избирателя, который демонстрирует Партия регионов и в городском, и в общенациональном масштабе».

Комментируя запущенный в Харькове «черный пиар», в частности распространение открыток антирекламы против лидеров оппозиции и заявления разных политических сил о возможных провокациях во время митинга в Харькове сегодня, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я знаю, что заказаны гудки и металлические предметы, - и прибавил - От яиц терминаторы не падают».

«Команда местных прусаков от невозможности дать ответы на вопросы, которые им задают относительно дерибан земли, «Жилкомсервису», и тому подобное запускают в ход ложь. К сожалению, интеллигентным и культурным Харьковом правят сегодня тараканы и мошенники», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.