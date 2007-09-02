Тимошенко многое поняла

Блок Юлии Тимошенко начинает сбор подписей для проведения всеукраинского референдума относительно внесения изменений в Конституцию.

Об этом сегодня на Майдане Независимости в Киеве во время Всеукраинского собрания инициативных групп по вопросам проведения конституционного референдума заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для проведения референдума, согласно действующей Конституции, необходимо собрать 3 млн. подписей. «Мы имеем право, не обращая внимания на искусственные препятствия, созданные чиновниками, начать сбор подписей за проведение этого референдума», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что ее политическая сила и ее сторонники смогут собрать необходимое количество подписей за короткий промежуток времени.

Лидер БЮТ напомнила, что ее политическая сила прошла уже путь для предпосылок проведения референдума. «И мы многое поняли», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что более 800 инициативных групп уже провели свои собрания для проведения референдума. При этом, отметила она, ряд местных органов отказался передавать документы инициативных групп в ЦИК, мотивируя это законом о референдумах от 1991 года. «Нам треть инициативных групп отрубили местные советы. Народ хочет провести референдум, а сидит какой-то подельник нашей сегодняшней мафии и говорит «нет», потому что у нас закон 91-го года, а там написано, что мэр и совет могут запретить проводить референдум, если ему вопросы не нравятся», - сказала лидер БЮТ.

При этом она отметила, что документы большинства инициативных групп все же попали в ЦИК. «Но несколько людей, которые являются марионетками и зависимы от своих владельцев,...они почитали вопрос, посоветовались со своими владельцами, и те дали прямое указание не пропускать референдум», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и выразила сожаление, что на такой же позиции очутились представители не только Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий, но и «Нашей Украины».

Лидер БЮТ отметила, что для выхода из сложившейся ситуации наилучшими юристами Украины была сделана правовая экспертиза - каким образом в законный способ добиться проведения референдума?

Согласно с экспертизой, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, ст.72 КУ предусматривает, что всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не меньше 3 млн. граждан Украины. В то же время, по ее словам, ст. 8 КУ говорит о том, что нормы Конституции являются нормами прямого действия и никто не может помешать их выполнению. «То есть практически, если в Конституции написано, что необходимо 3 млн. подписей, мы их собираем и после того обращаемся к Президенту и смотрим, насколько он становится сегодня на сторону народа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, что касается закона о референдумах, который был принят в 1991 году, то в переходных положениях Конституции есть пункт, согласно с которым законы и другие нормативные акты, принятые до вступления в действие этой Конституции, являются действующими в части, которые не противоречат Конституции.

Она отметила, что процедура сбора подписей начнется сегодня на Майдане Независимости и за определенный промежуток времени они будут переданы Президенту Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность, что в случае блокировки проведения референдума 30 сентября, БЮТ его проведет сразу после выборов. «Мы не оставим страну в таком хаосе – бесконтрольности власти», - акцентировала Ю.ТИМОШЕНКО