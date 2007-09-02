Литвин видит, что Ющенко и Янукович играются с огнем

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает опасными предвыборные обещания относительно увеличения выплат при рождении ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Литвина.

В.ЛИТВИН считает, что «нельзя устраивать соревнование, кто больше наобещает за рождение ребенка».

«Мы принимали решение, чтобы было 8,5 тысяч гривен. Как их сейчас получить, сколько справок необходимо. Сейчас идет соревнование, кто больше. Говорят, что уже почти 50 тысяч будет. Президент с премьером соревнуются. Это нереально», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что чем ближе к выборам будет приближаться, наобещают все 100 тысяч.

«Тогда все оставят ведение хозяйства, бросят фермы, все, и начнут заниматься любимым делом. Я убежден, что это большая ложь», – сказал В.ЛИТВИН, допустив, что выплата помощи при рождении ребенка деньгами привела к тому, что увеличилось количество детей, от которых отказываются родители и отдают их в Дом ребенка, а также увеличилась детская смертность и количество детей, рожденных преждевременно.

Лидер Блока Литвина считает, что стимулировать рождаемость необходимо, открывая на новорожденного ребенка личный счет на 25 тысяч гривен, которые он сможет получить после 16 лет с начисленными за все это время процентами. «В 16 лет ребенок будет иметь жизненный старт», – заметил В.ЛИТВИН. Он также видит решение демографической проблемы в выдаче государственных беспроцентных кредитов на жилье для молодых семей, и при рождении детей государство будет брать на себя выплату части этого кредита, от 25% при рождении первого ребенка, до 100% выплаты – при рождении третьего ребенка.