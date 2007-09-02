Член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает перепечатку избирательных бюллетеней в случае, если суд оставит в силе решение ЦИК о снятии с регистрации гражданскую партию «Пора», входящую в блок "Наша Украина – Народная самооборона".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАГЕРА заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я не исключаю, что может быть принято решение об отмене постановления ЦИК об их регистрации, и уже после того, как ЦИК утвердит текст бюллетеней для внеочередных выборов я не исключаю такой ситуации, что могут быть обязаны окружные избирательные комиссии поставить штамп «выбыл» относительно такой партии», - сказал А.МАГЕРА, прибавив при этом, что также не исключает возможности перепечатки бюллетеней, печатание которых должно начаться с 5 сентября.

В свою очередь другой член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ объяснил журналистам, что проставить штамп «выбыл» можно будет только в случае, если партия или блок будут сняты с выборов, и только за 10 дней до даты выборов. В том же случае, если это произойдет до указанного срока, то ЦИК должен только перепечатать бюллетени. «А Центризбирком не успеет этого сделать, и тогда выборы будут без бюллетеней», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.