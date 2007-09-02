ЦИК: кто не успел, тот опоздал

Сегодня Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 30 сентября 2007 года .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередном заседании Центризбиркома, выступая с докладом по одному из вопросов, сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

В свою очередь, по завершении заседания ЦИК в интервью журналистам член ЦИК Андрей МАГЕРА сказал: «Исходя из требований закона, Центральная избирательная комиссия после 2 сентября уже не может регистрировать ни одного кандидата в народные депутаты, но, вместе с тем, возможны судебные решения относительно отмены постановления о зарегистрированных кандидатах в народные депутаты Украины».

При этом А.МАГЕРА объяснил, что это «повлечет за собой только то, что регистрация таких кандидатов будет отменяться по решению суда, если будет такое судебное решение».

Следует отметить, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы 30 сентября от 21 политической партии и блока, которые выразили желание принять участие в выборах.