В Харькове продолжается ”листопад” антирекламы против БЮТ и НУ-НС

Сегодня утром в Харькове распространяются листовки антирекламы против лидеров Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины – Народной самообороны».

Как передает корреспондент УНИАН, листовки появились в конце августа, но они с большей интенсивностью разбрасываются в вестибюлях и вагонах метро, по всему городу в канун приезда в Харьков тех или других лидеров оппозиции.

Листовки формата А5 в нескольких вариантах напечатаны на цветной бумаге высокого полиграфического качества. На одной стороне листовки - портреты Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО отбиты по диагонали синей рамкой с надписью черного или оранжевого цвета на русском языке: «Луценко, Тимошенко – вон из Харькова!» или «Луценко, Тимошенко – палачи Кушнарева!». На обороте листовок написано: «В Харькове оранжевые не пройдут!». Эта надпись на обороте проиллюстрирована подковой НСНУ и фигой. В другом варианте – подковой на фоне сжатой руки. На рисунок наложен дорожный знак «Въезд запрещен»

Внизу на листовках значится: «Отпечатано ЧП «Полет», г. Харьков, ул. Завода Комсомолец, 20 б. Ответственный за выпуск Мороз Н.А. Заказ №112. Тираж 500 000».

Накануне в местных изданиях была размещена реклама о приездах 2 сентября в Харьковскую область лидеров НУ-НС Юрия ЛУЦЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО. Днем они проведут встречи с избирателями в Балаклее, Богодухове, Чугуеве, Люботине. Вечером в Харькове в 19.00 состоится общегородской митинг на площади Свободы.