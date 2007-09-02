Состоится заседание ЦИК

Сегодня, 2 сентября, в 13.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, планируется, что в повестку дня будет включен пакет вопросов относительно подготовки внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, в частности, о повторной регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в списки нескольких политических сил и т. п.

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинка, 1, 6-й этаж, зал заседаний ЦИК.

Аккредитация на мероприятие до 12.30 2 сентября по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.

Аккредитация обязательна.