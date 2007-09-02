Партия регионов грозится поставить палатки под окнами Черновецкого

Киевское городское отделение Партии регионов выступает против инициативы Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО убрать со столичных улиц агитационные палатки всех политических сил.

Об этом УНИАН сообщили в прес-службе Партии регионов.

«Подобное заявление ЧЕРНОВЕЦКОГО мы расцениваем как попирание демократических ценностей, более того – это противоречит действующему законодательству, в частности избирательному», - заявил руководитель Киевского городского отделения Партии регионов, народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ.

По его словам, «несмотря на отдельные провокации некоторых политических маргиналов, мы всегда мирно уживались со своими оппонентами на киевских улицах». Кроме того, - отметил В.ГОРБАЛЬ, «агитационная деятельность является неотъемлемым элементом избирательной кампании и право политических сил проводить агитацию, в том числе посредством размещения агитационных палаток, является правом политических сил, закрепленным в украинском законодательстве».

«Партия регионов – за проведение честных выборов, а потому столичная организация Партии регионов не допустит грубого нарушения законов и прав граждан», - подчеркивается в сообщении.

«Мы осуждаем действия Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и требуем прекратить этот «беспредел», - сказал В.ГОРБАЛЬ и подчеркнул: «Если киевский мэр не изменит свое мнение, палатки Партии регионов займут место под Киевской госадминистрацией». Мы всегда воспринимали выборы как соревнование предвыборных программ, агитационных мероприятий, а не борьбу на уничтожение. Столица должна быть образцом политического соревнования» - считает В.ГОРБАЛЬ.