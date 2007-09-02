Цушко: рейтинг СПУ составляет не менее 5,64%

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО заявляет, что, по имеющимся у него данным, рейтинг СПУ составляет не менее 5,64%, что обеспечивает ей прохождение в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Харькове.

"По моему глубокому убеждению, 30 сентября нас ждут не выборы, а вынужденная проверка на вотум доверия власти. И людям надо будет выбрать, кому они доверяют больше: ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО или коалиции Партии регионов, КПУ и СПУ", - подчеркнул В.ЦУШКО.

По словам министра, он как законопослушный гражданин с 30 августа находится в предвыборном отпуске и намерен до 30 сентября заниматься предвыборной работой как кандидат в народные депутаты от Соцпартии.