Янукович надеется, что мост Керчь-Кубань построят к Евро-2012

Кабинет министров Украины надеется, что к Чемпионату Европы по футболу 2012 года мост Керчь-Кубань, соединяющий Крым с Краснодарским краем Российской Федерации, будет построен.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Крыму.

Он отметил, что уже давно ведутся разговоры о строительстве моста Керчь-Кубань, а сейчас уже созданы рабочие группы, разрабатывающие данный проект.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, согласно предварительным подсчетам, длина данного моста составит 4,5 км, ширина – 22 м. Мост предполагает двустороннее автомобильное движение, пешеходное движение, а также движение железнодорожного транспорта.

Кроме того, по словам премьера, мост Керчь-Кубань может послужить для прокладки трубопроводов (газовых, нефтяных, водных). «Мы об этом довольно долго говорим, а практические (работы – УНИАН) там уже начаты, создана рабочая группа, ведутся переговоры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что на следующей неделе по его поручению крымские власти поедут в Россию и будут вести там переговоры относительно строительства моста.

Глава Кабмина предположил, что может быть подписан «какой-то протокол», в котором будут обозначены отношения по вопросу строительства моста.

«То есть, работа идет и мост будет построен. Надеюсь, к Евро-2012 мост будет построен», - сказал премьер.