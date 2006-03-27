Спикером может стать Бессмертный?

Руководитель штаба Блока Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что спикером Верховной Рады может стать Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в “Украинском доме” в Киеве.

“Я не исключаю, что это будет Роман БЕССМЕРТНЫЙ”, - сказал он, отметив, что блок “Наша Украина” получил второе место среди партий и блоков, которые планируют сформировать “помаранчевую коалицию”: БЮТ, “Наша Украина” и СПУ.

А.ТУРЧИНОВ также выразил убеждение в том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выполнит свои президентские обязанности и подаст на рассмотрение парламента ту кандидатуру премьер-министра, которую предложит большинство.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ТУРЧИНОВ заявлял, что премьером должен стать лидер политической силы, которая набрала больше всего голосов среди членов коалиции – БЮТ.