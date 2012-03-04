Пресс-секретарь Путина об украинских «феменках»: Дурочки дурочками

Девушки насмотрелись телевизор и, вдохновившись "подвигами" украинского движения "Фемен", "решили урвать собственный кусок славы". Такое мнение высказал пресс-секретарь премьер- министра РФ Дмитрий Песков, прокомментировав инцидент, который произошел на избирательном участке, где проголосовал Владимир Путин.

"Девчонки - молодые дурочки. Они считают, что это дух романтизма, - сказал Песков. - Дурочки дурочками, но если говорить серьезно, то это нарушение общественного порядка - раз. Во-вторых, насколько я могу судить, они еще и оказывали сопротивление сотрудникам общественного порядка. Так что их было за что задерживать". Впрочем Песков разделил мнение большинства мужчин, заметив, что "если бы не закон, я бы их не задерживал".

ИТАР-ТАСС