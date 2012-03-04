Пресс-секретарь Путина об украинских «феменках»: Дурочки дурочками
Дмитрий Песков прокомментировав инцидент, который произошел на избирательном участке, где проголосовал Владимир Путин
Девушки насмотрелись телевизор и, вдохновившись "подвигами" украинского движения "Фемен", "решили урвать собственный кусок славы". Такое мнение высказал пресс-секретарь премьер- министра РФ Дмитрий Песков, прокомментировав инцидент, который произошел на избирательном участке, где проголосовал Владимир Путин.
"Девчонки - молодые дурочки. Они считают, что это дух романтизма, - сказал Песков. - Дурочки дурочками, но если говорить серьезно, то это нарушение общественного порядка - раз. Во-вторых, насколько я могу судить, они еще и оказывали сопротивление сотрудникам общественного порядка. Так что их было за что задерживать". Впрочем Песков разделил мнение большинства мужчин, заметив, что "если бы не закон, я бы их не задерживал".