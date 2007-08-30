Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Харьковскую область и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе сегодняшней поездки В.ЮЩЕНКО ознакомился с работой ГП «Электротяжмаш» и пообщался с его работниками.

Президент, в частности, отметил, что предприятие является одним из гарантов энергетической безопасности нашей страны, а его продукция известна далеко за пределами Украины.

В ходе разговора рабочие также поинтересовались социальными инициативами Президента, в частности теми, которые касаются повышения не менее чем до 500 грн. с 1 января 2008 года минимальной зарплаты, и пересчета пенсий. Относительно первого, отметил В.ЮЩЕНКО, такое увеличение даст возможность гарантировать 17 миллионам работников оплату труда не менее указанных размеров минимальной заработной платы.