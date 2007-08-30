Лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО выступает за ликвидацию налоговой милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в городе Кременчуг Полтавской области.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, это необходимо сделать для сокращения количества чиновников и ликвидации “надстроек, которые портят инвестиционный климат Украины”.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что стране необходимо реформирование судебной системы. Он напомнил, что НУ-НС инициирует создание национального антикоррупционного бюро, “чтобы довести до конца две тысячи уголовных дел против чиновников, которые совершили должностные преступления и прячутся от ответственности под сукном Генеральной прокуратуры”.