Израиль отменяет визы для украинцев

Правительство Израиля единогласно проголосовало за изменения в законе, который требовал от граждан стран бывшего Советского Союза обязательного получения визы для посещения Израиля.

Министр туризма Израиля Ицхак Ахаронович назвал происшедшее "историческим событием". Ахаронович ожидает, что без бюрократических процедур более 300, 000 туристов в год из стран бывшего Союза смогут приезжать в Израиль". Это позволит создать около 10 тысяч новых рабочих мест и принесет экономике миллионы шекелей.

МИД Израиля уже получил указание готовить соглашение с Украиной о взаимной отмене виз.

Обозреватель