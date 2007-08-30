Балога призвал показать товар лицом

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” настоятельно предлагает всем участникам избирательной кампании принять участие в телевизионных дебатах, чтобы публично подтвердить обязательство выполнить все обещания избирателям. Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, об этом заявил руководитель штаба блока Виктор БАЛОГА.

По его словам, открытые теледискуссии между политическими игроками, претендующими на доверие общества, являются важной демократической нормой. Он подчеркнул, что отказ от участия в диалогах перед телекамерами будет свидетельствовать, по крайней мере, о неискренности намерений или полном отсутствии конструктивных идей. “Телевидение позволяет, как говорят в народе, показать товар лицом. Наш блок имеет достаточный набор ясных тезисов, неопровержимых аргументов и убедительных спикеров, чтобы плодотворно провести любой формат дебатов и выиграть их”, - сказал В.БАЛОГА.

Он также отметил, что и для зрителей-избирателей, и для самих участников гонки важно дебатировать, в первую очередь, с политическими конкурентами, а не идеологически близкими партнерами. “Теледискуссия между “Нашей Украиной – Народной самообороной” и БЮТ по большинству позиций не имеет смысла, поскольку платформы этих блоков подобны и на выборах они действуют как союзники”, - добавил он. По словам В.БАЛОГИ, для “Нашей Украины – Народной самообороны”, в первую очередь, необходимо встретиться в честном поединке на ТВ-площадке с Партией регионов. Он отметил, что для предвыборного спарринга это - достойный соперник, который способен профессионально, а не популистски-шумно, вести разговор. “От такого телепоединка выигрывает, в первую очередь, избиратель, да и телеканал соберет такие необходимые для него рейтинги”, - добавил он.

Кроме того, руководитель штаба “Нашей Украины – Народной самообороны” считает, что в будущих дебатах обязательно должны принять участие первые пятерки кандидатов. “Публичный диалог между лидерами станет залогом ответственности за дальнейшие действия, зафиксирует в сознании и СМИ провозглашенные лозунги и взятые обязательства. После 30 сентября сдать назад, отказываться от своих слов будет намного сложнее, а для ответственной политической силы – категорически недопустимо. Любые отклонения от публично заявленной позиции люди однозначно воспримут как ложь и предательство”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он заверил в готовности “Нашей Украины – Народной самообороны” к участию в любом формате честных дебатов. “Убежден, что телеканалы, которые предложат такие проекты, будут гарантировать нейтральность и непредвзятость”, - отметил руководитель штаба блока.