Янукович отдыхал на Алтае за счёт российского миллиардера?

Блок Юлии Тимошенко требует от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА подтвердить или опровергнуть информацию об его отдыхе на Алтае за счет одного из российских бизнесменов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В БЮТ напомнили, что в журналистском расследовании интернет-сайта „Обозреватель” была размещена информация, что В.ЯНУКОВИЧ как премьер-министр Украины, отдыхал на Алтае в августе этого года за счет российского мультимиллиардера Владимира ЕВТУШЕНКОВА.

Блок Юлии Тимошенко требует от Службы безопасности Украины проверки приведенной в журналистском расследовании информации. “Мы считаем, что практика оплаты отдыха украинских высоких должностных лиц коммерческими структурами, особенно зарубежными, не только содержит признаки коррупции, но и угрожает национальной безопасности Украины – поэтому является недопустимой”, - отмечается в заявлении блока.

Кроме того, БЮТ требует публичных объяснений от В.ЯНУКОВИЧА относительно сути его отношений с В.ЕВТУШЕНКОВЫМ – из-за того, что АФК «Система», которой владеет этот россиянин, может иметь интерес к приватизации «Укртелекома».