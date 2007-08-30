У Ющенко очень рассчитывают на дееспособность КС

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК убеждена, что Конституционный Суд имеет возможность в сжатые сроки вынести решение по представлению Президента об участии в выборах граждан, которые пересекают границу.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что в 1998 и 2006 годах Конституционный Суд уже рассматривал и выносил решения по представлениям, касающиеся избирательного законодательства.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что свое представление Президент определил как неотложное и просит рассмотреть в сжатые сроки.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, в данном случае речь может идти о 100 тыс. граждан, которые будут лишены права голоса. Но даже если бы речь шла об одном гражданине, государство должно сделать все возможное, чтобы обеспечить его права, подчеркнула она.

Также М.СТАВНИЙЧУК прогнозирует обжалование решения ЦИК, которым предусматривается, что граждане Украины, принимающие участие в голосовании за рубежом, должны указать свое местожительство в Украине. Она подчеркнула, что единственным основанием для включения в список на заграничные избирательные участки является пребывание гражданина на консульском учете.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в КС поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о неконституционности положений Закона «О выборах народных депутатов Украины» в части исключения из списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, подающимся органами Государственной пограничной службы за три дня в окружные избирательные комиссии, фактически пересекли государственную границу Украины и на момент представления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.