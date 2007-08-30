Морозу отрубят связь?

В распоряжение "Украинской правды" попал проект указа о прекращении обеспечения правительственной связью должностных лиц Верховной Рады.

"Остановить на период до открытия первого заседания Верховной Рады Украины шестого созыва действие указа президента Украины от 23 января 2007 года № 35 "О перечне должностей абонентов правительственной связи" в части, которая касается обеспечения правительственной связью должностных лиц Верховной Рады Украины пятого созыва", - говорится в тексте указа.

За обеспечение правительственной связью отвечает Государственный департамент спецсвязи, который подчиняется Кабинету министров Украины.

Указ президента от 23 января 2007 года № 35 "О перечне должностей абонентов правительственной связи" не доступен на официальном интернет-сайте главы государства.

По данным источников "Украинской правды", председатель Верховной Рады Александр Мороз должен получить соответствующее сообщение о прекращение обеспечения аппарата парламента правительственной связью до конца четверга.

Украинская правда