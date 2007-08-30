НУ-НС хочет через суд вернуть Пору в список

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” обжаловал в Окружном административном суде г. Киева решение Центральной избирательной комиссии об исключении гражданской партии «Пора» из его состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге, комментируя ситуацию, возникшую с регистрацией партии “Пора”.

М.СТАВНИЙЧУК выразила удивление выборочным применением обязательного по сути принципа деятельности ЦИК, который должен быть всегда направлен в интересах субъекта избирательного процесса. Она напомнила события вокруг регистрации Блока Юлии Тимошенко, заметив, что тогда ЦИК свой отказ в регистрации объясняло именно этим принципом, а в ситуации с “Порой” не применили его.

Она подчеркнула, что ЦИК всегда без исключений должна действовать в порядке и в рамках украинского законодательства. М.СТАВНИЙЧУК отметила, что можно говорить о несовершенстве закона о выборах народных депутатов, однако на сегодняшний день, в соответствии с его нормами, партия, которая выходит из блока раньше, чем за 90 дней до дня выборов, не имеет возможности самостоятельно принимать участие в избирательной кампании.

«Меня удивляет выборочная благоприятность членов ЦИК в отдельных ситуациях и неблагоприятность в реализации избирательных прав в других ситуациях, которые, кстати, более четко, правильнее, и понятнее урегулированные в действующем законодательстве Украины», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Она напомнила, что Президент внимательно мониторит все действия ЦИК по организации и проведения внеочередных выборов.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» относительно признания незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Пори” документы этой политической силы.

В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от гражданской партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.