НУ-НС хочет через суд вернуть Пору в список
У Ющенко удивлены
|Марина СТАВНИЙЧУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге, комментируя ситуацию, возникшую с регистрацией партии “Пора”.
М.СТАВНИЙЧУК выразила удивление выборочным применением обязательного по сути принципа деятельности ЦИК, который должен быть всегда направлен в интересах субъекта избирательного процесса. Она напомнила события вокруг регистрации Блока Юлии Тимошенко, заметив, что тогда ЦИК свой отказ в регистрации объясняло именно этим принципом, а в ситуации с “Порой” не применили его.
Она подчеркнула, что ЦИК всегда без исключений должна действовать в порядке и в рамках украинского законодательства. М.СТАВНИЙЧУК отметила, что можно говорить о несовершенстве закона о выборах народных депутатов, однако на сегодняшний день, в соответствии с его нормами, партия, которая выходит из блока раньше, чем за 90 дней до дня выборов, не имеет возможности самостоятельно принимать участие в избирательной кампании.
«Меня удивляет выборочная благоприятность членов ЦИК в отдельных ситуациях и неблагоприятность в реализации избирательных прав в других ситуациях, которые, кстати, более четко, правильнее, и понятнее урегулированные в действующем законодательстве Украины», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.
Она напомнила, что Президент внимательно мониторит все действия ЦИК по организации и проведения внеочередных выборов.
Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» относительно признания незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Пори” документы этой политической силы.
В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от гражданской партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.