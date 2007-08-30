У Ющенко просят Януковича оставить в покое ведомство Цушко

Министерство внутренних дел не уполномочено собирать информацию об избирателях.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнула заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что органы государственной власти во время сбора и использования информации об избирателях должны действовать исключительно в соответствии с законодательством.

Она подчеркнула, что на сбор соответствующей информации уполномочена лишь Государственная пограничная служба, которая собирает информацию о гражданах, которые пересекают границу.

М.СТАВНИЙЧУК рассказала, что сегодня Президент обратился в Конституционный Суд относительно соответствия нормам Основного Закона постановления Кабинета министров от 27 июня текущего года «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения выполнения законов Украины». М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что указанным постановлением правительство дало ряд поручений центральным органам исполнительной власти. В частности, МВД совместно с Министерством иностранных дел и Министерством транспорта и связи поручается подать Государственной пограничной службе информацию относительно граждан, которые временно выезжают за границу.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что эти поручения не основываются на положениях действующего законодательства. По ее словам, противоречат закону и другие поручения, которые дал Кабмин органам государственной власти в этом постановлении.

Она подчеркнула, что положения постановления Кабмина дают основания усматривать в действиях Кабмина нарушение законодательства и Конституции Украины.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что приостановка действия постановления правительства указом Президента никоим образом не приостанавливает мероприятия по реализации Закона Украины «О Государственном реестре избирателей» и выполнение других законов, в том числе закона «О выборах народных депутатов Украины».

«Единственное, на чем настаивает Президент, - чтобы все органы государственной власти действовали исключительно в порядке, предусмотренном законом и Конституцией», - подытожила М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года № 885 «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения выполнения законов Украины».

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности указанного постановления правительства.