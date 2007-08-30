У Ющенко просят Януковича оставить в покое ведомство Цушко
Ставнийчук рассказала о пределах компетенции
|Марина Ставнийчук
Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнула заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге.
М.СТАВНИЙЧУК отметила, что органы государственной власти во время сбора и использования информации об избирателях должны действовать исключительно в соответствии с законодательством.
Она подчеркнула, что на сбор соответствующей информации уполномочена лишь Государственная пограничная служба, которая собирает информацию о гражданах, которые пересекают границу.
М.СТАВНИЙЧУК рассказала, что сегодня Президент обратился в Конституционный Суд относительно соответствия нормам Основного Закона постановления Кабинета министров от 27 июня текущего года «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения выполнения законов Украины». М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что указанным постановлением правительство дало ряд поручений центральным органам исполнительной власти. В частности, МВД совместно с Министерством иностранных дел и Министерством транспорта и связи поручается подать Государственной пограничной службе информацию относительно граждан, которые временно выезжают за границу.
М.СТАВНИЙЧУК отметила, что эти поручения не основываются на положениях действующего законодательства. По ее словам, противоречат закону и другие поручения, которые дал Кабмин органам государственной власти в этом постановлении.
Она подчеркнула, что положения постановления Кабмина дают основания усматривать в действиях Кабмина нарушение законодательства и Конституции Украины.
В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что приостановка действия постановления правительства указом Президента никоим образом не приостанавливает мероприятия по реализации Закона Украины «О Государственном реестре избирателей» и выполнение других законов, в том числе закона «О выборах народных депутатов Украины».
«Единственное, на чем настаивает Президент, - чтобы все органы государственной власти действовали исключительно в порядке, предусмотренном законом и Конституцией», - подытожила М.СТАВНИЙЧУК.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года № 885 «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения выполнения законов Украины».
Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности указанного постановления правительства.