Россияне видят в Китае друга, а в США и Украине - врага (соцопрос)

По данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, 21% россиян считают, что наиболее дружественная страна - Китай. В прошлом году КНР делила 3-е место с Францией, зато китайцы занимали 2-е место в списке потенциальных противников с 16% (3% в 2007 году). Второе и 3-е места с 12% делят Германия и Белоруссия. В 2006 году Белоруссия считалась самой дружественной (19%), а Германия занимала 2-е место (14%). Опрос ВЦИОМ проводился 25-26 августа, было опрошено 1600 человек в 46 регионах России, пишут "Ведомости".

США по-прежнему возглавляют список потенциальных противников, по сравнению с 2006 годом их антирейтинг снизился с 45% до 26%. На 2-м месте с 19% Грузия, которую в 2006 году врагом России считали 7% респондентов. Третье место (7%) делят Великобритания, Прибалтика в целом и Украина.

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