У Табачника под Евро-2012 просили... новый морг

Кабинет министров принял решение о создании национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

Об этом сообщил на брифинге по окончании заседания правительства гуманитарный вице-премьер Дмитрий Табачник.

По его словам, агентство будет иметь статус Министерства и начнет работу с 2008 года.

На данный момент, по словам Табачника, выполняется распоряжение правительства относительно утверждения количества штата и функций, которые будет выполнять агентство.

После этого "предметом отдельного рассмотрения" станет определение кандидатур на его руководящие должности.

Вместе с тем уже сейчас Табачник раскритиковал местную власть, которая пытается под Евро-2012 "вытянуть" от центральной власти средства на свои коммунальные потребности.

"Я испытываю удивление хуторянскому подходу органов местной власти тех шести областей, которые пытаются записать под государственную программу некоторые вещи, которые иначе как бессмыслицей не назовешь", - сказал он.

"Не буду называть город, но они предложили за счет этой программы построить новый морг, так как тот, который у них есть, уже старый, а они ожидают прибытия большого количества людей", - сказал он.

"Я говорил с губернатором и мэром и сказал им: "Перекреститесь. Они все-таки туристы, отдыхающие. И это учреждение никак не связано с несколькими днями проведения Евро-2012", - добавил Табачник.

Кроме того, по его словам, в Украину прибудет делегация китайских инвесторов-строителей, которые занимались строительством объектов для олимпиад в Афинах и Пекине.

Он высказал готовность украинской стороны воспользоваться опытом строительства спортивных сооружений, который имеет китайская сторона.

Украинская правда