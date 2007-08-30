Табачнику хочет такой же отпуск, как у Гриценко

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК обещает использовать опыт министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО по использованию отпуска для участия в предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сообщил сегодня на брифинге в Кабмине.

«Я думаю, что мы воспользуемся уникальным опытом министра обороны, который неоднократно обнародовал свой интересный график отпуска, согласно которому он в понедельник, вторник и среду работает министром, а в остальные дни недели – агитатором за свою политическую силу. Поскольку он подал хороший пример, думаю, у него будут последователи», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер-министр также сообщил, что в соответствии с законом он имеет право на отпуск, поскольку он уже почти 13 месяцев работает в своей должности. «Я сделаю график своих поездок, согласую их с руководством партийного штаба, и на эти дни буду брать отпуск, если это будет связано с избирательной кампанией», – уточнил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что министры будут согласовывать время своих отпусков для участия в предвыборной кампании лично предварительно с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ, а затем и лично с главой правительства. «Составляйте графики, я не буду мешать вам выполнять эту партийную обязанность, но наша главная обязанность – это обеспечение жизнедеятельности страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.