Ющенко приостановил действие постановления Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года № 885 «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения выполнения законов Украины».

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В документе напоминается, что данным постановлением Кабинетом Министров Украины со ссылкой на пункты 2 и 7 статьи 116 Конституции Украины, раздел VI та пункт 4 раздела VII Закона Украины «О Государственном реестре избирателей», статья 9 Закона Украины «О государственной статистике» дан ряд поручений центральным органам исполнительной власти.

Президент считает, что нормативно-правовым актом Кабинета Министров Украины соответствующие отношения урегулированы в способ, не предусмотренный разделом VI и пунктом 4 раздела VII Закона Украины «О Государственном реестре избирателей».

Глава государства отмечает, что в соответствии с разделом VI, пункта 4 раздела VII Закона Украины «О Государственном реестре избирателей», со ссылкой на которые правительство урегулировало вышеуказанный вопрос, Кабинет Министров Украины:

– на протяжении месяца со дня официального обнародования названного Закона по согласованию с распорядителем Государственного реестра избирателей утверждает Положение об органе (отдел) ведения Государственного реестра избирателей и Порядке образования органов (отделов) ведения Государственного реестра избирателей, а также Положение о региональном органе (отдел) администрирования Государственного реестра избирателей и Порядке образования региональных органов (отделов) администрирования Государственного реестра избирателей (часть вторая статьи 34 Закона);

– до вступления в силу названным Законом по представлению распорядителя Государственного реестра избирателей утверждает объемы финансирования расходов на первичное наполнение и первичное уточнение Государственного реестра избирателей (часть третья статьи 34 Закона);

– устанавливает порядок и сроки формирования информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей и проведение других мероприятий с целью формирования, налаживания и введения в действие этой системы (статья 35, пункт 4 раздела VII Закона).

Также, по мнению Президента, согласно пункту 4 раздела VII Закона Украины «О Государственном реестре избирателей», Кабинет Министров Украины обеспечивает образование соответствующих структурных подразделений в районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администрациях как органов ведения Государственного реестра избирателей и в областных, городских в городах Киеве и Севастополе государственных администрациях как органов администрирования Государственного реестра избирателей, а также образование соответствующего структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, которое согласно части седьмой статьи 34 названного Закона определяет в своем составе подразделение, осуществляющее полномочия органа ведения Государственного реестра избирателей и органа администрирования Государственного реестра избирателей в отноешнии избирателей, проживающих (находящихся) за пределами Украины.

Первичное же формирование базы данных Государственного реестра избирателей и уточнение персональных данных Государственного реестра избирателей по закону Украины «О Государственном реестре избирателей» возлагается на ЦИК, которая определена распорядителем Государственного реестра избирателей и которая получает соответствующие полномочия со дня официального обнародования названного Закона (часть первая статьи 34, статьи 36, 37), указывает глава государства.

Не предусмотрены полномочия Кабинета Министров Украины по урегулированию правоотношений, о которых идет речь в постановлении, и в статье 9 Закона Украины «О государственной статистике», которая определяет проведение органами государственной статистики по решениям Кабинета Министров Украины статистических наблюдений, считает. Президент.

Следовательно, издав постановление «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемой для обеспечения выполнения законов Украины», Кабинет Министров Украины действовал вопреки Законам Украины «О Государственном реестре избирателей» и «О государственной статистике» и в способ, ими не предусмотренный, чем нарушил положения части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет Министров Украины руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, на основании и в способ, ими предусмотренные, убежден В.ЮЩЕНКО.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил приостановить действие постановления Кабмина «О некоторых мероприятиях, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, используемых для обеспечения выполнения законов Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности названного постановления правительства.