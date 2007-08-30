Тимошенко в Харькове поставила рекорд?

Харьковский БЮТ заявляет, что на вчерашнем общегородском митинге, в котором участвовала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, собралось около 55 тыс. харьковчан.

Как сообщает пресс-служба харьковского БЮТ, этот митинг стал самым многочисленным из всех, которые собирали украинские политики в Харькове за последние два года.

При этом пресс-служба отмечает, что только благодаря слаженной работе служб безопасности, активистов БЮТ и милиции удалось предотвратить столкновения организованных провокаторов с людьми, которые пришли на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Так, милицией и активистами БЮТ было заблокировано около 1000 агрессивных сторонников «Союза молодежи регионов» в районе ул. Квитки Основьяненко, а также группу людей в масках и черной униформе с флагами ОУН в районе пл. Пролетарской.

Службами безопасности были предотвращены попытки поджога автомобилей на пересечении пл. Пролетарской и пл.Розы Люксембург, а также попытки прорыва людей в масках с горящими факелами сквозь колонны сторонников БЮТ во время митинга Ю.ТИМОШЕНКО», - в частности говорится в сообщении пресс-службы.