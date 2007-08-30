Шуфрич критикует Ющенко: Путин - на истребителях, а наш - с лопатой

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что вопрос о его отставке на заседании правительства не рассматривался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ сообщил сегодня на брифинге в Кабмине.

«Вопрос о моей отставке не рассматривался. Я не понимаю этих «помаранчевых» – то они хотят меня в отпуск отправить, то в отставку, то хотят, чтобы я работал. У них бардак в голове», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Министр также считает, что участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в тушении лесного пожара в Херсонской области являлось пиар-акцией. «Кто идет на пожар с лопатой? Руководитель держит в руках карту, бинокль, если хочет убедиться, то использует вертолет, а идти с лопатой в руках, да еще в сопровождении телекамер и фотоаппаратов… Я - за пиар. Во всех странах первые лица государства на чем-то пиарятся: ПУТИН – на истребителях, БУШ – на авианосцах или на атомных лодках, ЛУКАШЕНКО – и тот на танке ездит, а наш – с лопатой. Кто на что способен», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 22 августа заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО предлагает премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ уволить министра по чрезвычайным ситуациям Н.ШУФРИЧА и министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

До этого многие кандидаты в народные депутаты от пропрезидентского блока «Наша Украина – Народная самооборона» также заявляли о необходимости увольнения этих членов правительства.