Цушко считает себя не самым умным и без понтов

Министр внутренних дел Василий Цушко стремится изменить лицо власти, заставить её бороться за интересы людей. Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

"Помню, когда в Одессе меня после назначения встретили журналисты, удивились, мол, после такого импозантного... приходит такой простой человек, как я. Ну а я сказал тогда журналистам: «Я докажу вам, что власть может быть без понтов», - заявил социалист в интервью мариупольскому телевидению. - Я был народным депутатом без понтов, губернатором без понтов и я министр без понтов. Я очень хочу, чтобы лицо власти поменялось".

"Но никогда не надо считать, что если министр, значит, он самый умный. Потому что есть люди, которые собаку на этом съели, - уверен Цушко. - Роль руководителя какая? Ты должен суметь объединить главное, сделать выводы из того, что тебе люди предлагают. Создать команду единомышленников.

Поэтому те, кто говорят, мол, министерством управляет не Цушко, а донецкие, то их бесит, что управляет как раз Цушко. Мне удалось создать команду, которая признает, что я ушел от привычного там до моего прихода солдафонства и дал свободу творчества людям" - заключил министр.