Ющенко в Харькове рассказал про забор

13:25, 30 августа 2007
Политика
1447 0

Президент критикует правительство

Виктор Ющенко дает пресс-конференцию «Власть для народа, а не для политиков». Киев, 20 августаЭлита Харьковской области еще многого не сделала для развития индустрии, науки, политики, экономики и культуры страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с сельскими, поселковыми председателями, работниками агропромышленной отрасли, представителями сельской интеллигенции Харьковской области, где обсуждались актуальные проблемы развития населенных пунктов области «Первоочередные задачи власти по качеству жизни в селе».

Одними из главных направлений, в которых следует работать в ближайшее время, В.ЮЩЕНКО назвал избирательную кампанию, «которую впервые переживает Украина как досрочные выборы», образование и формирование бюджета 2008 года. По его словам, сегодня есть «актуальные потребности коррекции политики во многих сферах», и политические силы могут принять в этом активнейшее участие. Исследование в 175 национальных экономиках мира показали, что Украина занимает 174 место, и это, по словам Президента, является первой проблемой для целого мира в странах-инвесторах. Это такой забор, который не может перескочить средний класс, предприниматель.

В.ЮЩЕНКО выступил, в частности, за пересмотр политики свободных экономических зон, «радикальный пересмотр бюджетной политики», оптимизацию выполнения социальных программ, за нормальный диалог власти и бизнеса, за гармонизацию взаимоотношений ветвей власти.

«Тот экономический потенциал и те социальные следствия, какие мы имеем, - это несопоставимые вещи», - сказал Президент. Он высказал слова критики в адрес правительства и отметил: если ключевые государственные программы не будут выполняться, «нас ожидают много неправильных тенденций». Президент выразил надежду, что новые изменения, которые ожидает общество, могут быстро вывести Украину на магистраль европейского демократического пространства.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter