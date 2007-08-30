Ющенко в Харькове рассказал про забор

Элита Харьковской области еще многого не сделала для развития индустрии, науки, политики, экономики и культуры страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с сельскими, поселковыми председателями, работниками агропромышленной отрасли, представителями сельской интеллигенции Харьковской области, где обсуждались актуальные проблемы развития населенных пунктов области «Первоочередные задачи власти по качеству жизни в селе».

Одними из главных направлений, в которых следует работать в ближайшее время, В.ЮЩЕНКО назвал избирательную кампанию, «которую впервые переживает Украина как досрочные выборы», образование и формирование бюджета 2008 года. По его словам, сегодня есть «актуальные потребности коррекции политики во многих сферах», и политические силы могут принять в этом активнейшее участие. Исследование в 175 национальных экономиках мира показали, что Украина занимает 174 место, и это, по словам Президента, является первой проблемой для целого мира в странах-инвесторах. Это такой забор, который не может перескочить средний класс, предприниматель.

В.ЮЩЕНКО выступил, в частности, за пересмотр политики свободных экономических зон, «радикальный пересмотр бюджетной политики», оптимизацию выполнения социальных программ, за нормальный диалог власти и бизнеса, за гармонизацию взаимоотношений ветвей власти.

«Тот экономический потенциал и те социальные следствия, какие мы имеем, - это несопоставимые вещи», - сказал Президент. Он высказал слова критики в адрес правительства и отметил: если ключевые государственные программы не будут выполняться, «нас ожидают много неправильных тенденций». Президент выразил надежду, что новые изменения, которые ожидает общество, могут быстро вывести Украину на магистраль европейского демократического пространства.