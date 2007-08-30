Партии выкинут на агитацию 2 миллиарда?

По оценкам Комитета избирателей Украины, агитационная кампания всех субъектов избирательного процесса может стоить до 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ, представляя очередной отчет Комитета избирателей во время круглого стола на тему: “Особенности агитационной кампании и освещения в СМИ внеочередных выборов”.

По его словам, КИУ констатирует, что агитационная кампания в целом проходит свободно, без препятствий. И.ПОПОВ подчеркнул, что из 21 зарегистрированного субъекта избирательной кампании агитацию проводят только 10 политических сил. При этом эти кампании максимально централизованы, и основные средства тратятся на размещение рекламных роликов на центральных телеканалах, заказ рекламы на внешних носителях через сетевые агентства, распространение полиграфической продукции через коммерческие службы доставки.

При этом И.ПОПОВ констатировал, что использование идеологических сторонников партий для ведения агитации «от дверей к дверям» минимизировано из-за потери сторонников, что связано с безразличным отношением украинского общества к политике.

КИУ констатирует, что финансирование агитационных мероприятий осуществляется недостаточно прозрачно, и значительная часть расходов может быть проведены вне избирательного фонда. Также КИУ считает, что в СМИ нередко публикуются недостоверные данные социологических исследований.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО рассказал, что сегодня большинство центральных каналов используют такую практику: Президента и премьер-министра они показывают бесплатно, а все другие партии и блоки - только за деньги. так, по данным А.ШЕВЧЕНКО, стоимость гостевой студии на центральном телеканале стоит 70 тыс. дол., информационный сюжет о партии – 25 тыс. дол. По его словам, один центральный канал за неделю может собирать 1 млн. дол. за скрытую рекламу.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от “Наша Украина – Народная самооборона” Ирина ГЕРАЩЕНКО не согласилась со словами И.ПОПОВА о том, что сегодня политические силы основное внимание сконцентрировали на рекламе в центральных СМИ. Она подчеркнула, что, в частности, ее блок закрепил своих кандидатов в народные депутаты за каждым регионом, причем это касается не только больших городов и районов, но и небольших сел. И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что эта акция не завершится избирательной кампанией, и депутаты будут продолжать поддерживать связь с этими регионами.

Также она высказалась за проведение теледебатов. Ее мысль поддержал и А.ШЕВЧЕНКО, который вообще предложил, чтобы каждая политическая сила определилась со своим кандидатом в премьер-министры, и таким образом целесообразно было бы провести своеобразные “премьерские” дебаты.