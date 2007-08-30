Лавринович не исключает, что выборов 30 сентября может не быть

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ не исключает того, что 30 сентября выборы в Верховную Раду могут не состояться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил, отвечая на вопросы журналистов сегодня.

По его мнению, внеочередные выборы будут не нужны, если 4 сентября на открытие очередной сессии соберутся 300 народных депутатов. «Если 300 депутатов зарегистрируются и откроют сессию, тогда уже 30 сентября никаких выборов не будет… Указы (о проведении внеочередных выборов – УНИАН) будут только для тех, кто их подписывал», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что ЦИК не рассматривала вопрос о лишении мандатов части народных избранников. И таким образом, нет решения о том, что в Верховной Раде нет необходимого количества депутатов для ее работы.

Объясняя свое предположение о том, что 4 сентября на заседание могут прийти 300 депутатов, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что среди них есть «обиженные и недовольные», которые не вошли в избирательные списки.

Как сообщал УНИАН, 23 августа председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил о созыве 4 сентября внеочередной сессии парламента.