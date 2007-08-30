Президент поздравил «Динамо» и «Шахтер» с выходом в Лигу чемпионов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил игроков футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) с уверенным выходом в Лигу чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Зрелищная и красивая игра украинских футболистов подарила позитивные эмоции и гордость за страну миллионам болельщиков”, - отметил в поздравлении Президент.

«Каждая победа наших футбольных команд – это победа Украины, это шаг нашего государства к европейскому признанию», – убежден В.ЮЩЕНКО. – «В Украине футбол стал национальной игрой, любовь к которой объединяет нас, независимо от политических вкусов и места проживания». По его мнению, украинские спортсмены показывают нашим политикам позитивный пример в умении объединять усилия ради достижения высоких целей.

«Ваши победы в Лиге чемпионов будут лучшим подтверждением правильности принятого УЕФА решения относительно проведения Евро-2012 года», – подчеркнул Президент, пожелав спортсменам новых свершений.

Как сообщалось, накануне в третьей квалификации Лиги чемпионов ФК “Шахтер” (Донецк) выиграл со счетом 3:1 у команды “Ред Булл” (Зальцбург, Австрия).

Кроме того, вчера “Динамо” (Киев) выиграл повторный матч с "Сараево" (Босния и Герцеговина) со счетом 3:0.

Таким образом, обе команды вышли в групповой турнир Лиги чемпионов.