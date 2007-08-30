Пора Годунка предъявила ультиматум НУ-НС и БЮТ

Гражданская партия «Пора», которую возглавляет Ярослав ГОДУНОК, готова сняться с регистрации, если будет подписано соглашение между БЮТ и блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и в списках этих политических сил не будет олигархов, выступающих за широкую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции лидер этой партии Я.ГОДУНОК.

Он отметил: «Мы готовы сняться с избирательной кампании, если будет подписано соглашение об объединении демократических сил» в будущем парламенте.

Кроме того, Я.ГОДУНОК назвал второе условие, при котором возможно снятие партии с регистрации, – отсутствие в списках этих политических сил «олигархов, людей», которые ведут переговоры за спинами лидеров с Партией регионов о создании в будущем парламенте широкой коалиции с ПР.

Я.ГОДУНОК утверждает, что «за спинами своих лидеров ВАСАДЗЕ, ОСЫКА и ГУБСКИЙ (речь идет о Тариеле ВАСАДЗЕ, Сергее ОСЫКЕ и Богдане ГУБСКОМ, которые баллотируются по списку БЮТ – УНИАН) проводят сепаратные переговоры о создании широкой коалиции». Он отметил, что также такие переговоры проводят «любі друзі» из блока «НУ-НС». При этом он отказался назвать фамилии людей, которые якобы ведут переговоры, только отметив, что «это «любі друзі” и всем понятно о ком идет речь».

Я.ГОДУНОК подчеркнул, что гражданская партия «Пора» заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО после выборов должна стать премьер-министром Украины, а спикером - Юрий ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что партия «ПОРА» считает Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины и поддерживает его. По его словам, они обратились к В.ЮЩЕНКО с просьбой встретиться и обсудить ситуацию. Я.ГОДУНОК категорически опровергает возможность «каких-либо договоренностей с Партией регионов, КПУ или СПУ».

Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» относительно признания незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политических силы.

В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от гражданской партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.