Янукович считает себя героем басен №1

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сейчас против него используется наибольшее количество грязных технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.

«Нас не удивляет ситуация, которая сегодня наблюдается в печатных и телевизионных СМИ, я уже не говорю об Интернете. Я читаю сам про себя некоторые басни, к этому я уже привык. Если бы сделать рейтинговый анализ, на кого больше выливается грязи в Украине – скорее всего, я в нем буду одним из первых номинантов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что не намерен обращаться в суды для защиты своей чести и достоинства. «Если бы я обращался в суды, то некогда было бы работать, пришлось бы круглосуточно ходить по судам, содержать целый штат адвокатов. Я считаю, что если мы начнем реагировать на эти вопросы, мы не будем заниматься своим делом, поэтому я предлагаю: наша политика должна быть, прежде всего, - это выполнение тех планов и задач, которые мы ставили перед собой», - пояснил он.

По его словам, для использования грязных технологий за границей создаются сайты, потом на них сбрасывается грязь, которую уже перепечатывают в украинских СМИ. «Я много читаю про вас (министров – УНИАН), но не говорю об этом, поскольку знаю всех вас лично. Читаешь это уже как какое-то художественное произведение. Ко многому я отношусь с юмором, но все мы живые люди, я и вас понимаю… Мы должны понимать, что сентябрь будет радикализован политическими силами, которые привыкли к этой грязи, и которые уже не отличают белое от черного, потому что это их стиль жизни. И пусть Бог им будет судьей», - добавил он.