Янукович свозит Кабмин в ”музей” зимы и разгильдяйства

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧА предлагает провести в Алчевске выездное заседание Кабмина по вопросам подготовки к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.

«Есть много разной информации из разных регионов и городов, я имею в виду негативной. Крайне назрела необходимость рассмотреть этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства поручил вице-премьер-министру Украины Владимиру РЫБАКУ, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александру ПОПОВУ, министру по вопросам регионального развития Владимиру ЯЦУБЕ подготовить выездное заседание правительства. «Скорее всего, выездное заседание будет проходить в Алчевске. Мы посмотрим в этом городе и проведем аналогии по другим регионам», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что выездное заседание правительства должно состояться на следующей неделе.