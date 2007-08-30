Лавринович говорит, что ПОРА у нас - одна, но Каськив - ни при чем

Министерство юстиции зарегистрировало одну партию "Пора", председателем которой является Ярослав Годунок. Об этом заявил в интервью журналистам министр юстиции Александр Лавринович в кулуарах Кабмина. По его словам, в компетенцию Минюста не входит обращение в правоохранительные органы для проверки, кто из лидеров "Поры" - Владислав Каськив или Ярослав Годунок - мог сфальсифицировать партийные документы. А.Лавринович считает, что конфликт в рядах "Поры" является внутренним и не касается Минюста.

Напомним, 28 августа с.г. Центризбирком зарегистрировал избирательный список от "Поры" отдельно, а не в составе блока "Наша Украина - Народная самооборона". Лидер "Поры" В.Каськив назвал то, что ЦИК исключил из состава блока "НУ, - НС", "спланированной атакой политических оппонентов". Он также продемонстрировал в телеэфире заявления 33-х из 47-ми членов политсовета "Поры", в которых сказано, что они не принимали участия в съезде части партии во главе с Я.Годунком, на котором было принято решение о выходе "Поры" из блока "НУ-НС".

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная заявила 29 августа, что у ЦИК есть основания считать документы "Поры" поддельными. "ЦИК имел все очевидные признаки поддельных определенных документов и использования неавтентичной печати одной или другой стороной представителей ГП "Пора", - сказала Ж.Усенко-Черная. По ее словам, материалы по ГП "Пора" должны быть отправлены в правоохранительные органы для проверки. Главным противоречием ситуации вокруг "Поры" заместитель председателя ЦИК назвал то, что ч.3 ст.57 закона о выборах нардепов запрещает партии, являющейся участником другого блока, самостоятельно выдвигать кандидатов в нардепы. На момент, когда ЦИК получила документы от ГП "Пора", блок "НУ - НС" не подтвердил то, что "Пора" сообщила о выходе из блока. А отсутствие такого подтверждения, по ее словам, является нарушением ст.63 закона о выборах нардепов. Потому, по мнению Ж.Усенко-Черной, ЦИК не должна была регистрировать кандидатов в нардепы от "Поры", поскольку во время выдвижения кандидатов было нарушено законодательство.

Блок "НУ - НС" намерен обжаловать в суде постановления ЦИК относительно регистрации отдельным избирательным списком "Поры". Соответствующие документы уже поданы в окружной административный суд г. Киева.

РБК-Украина