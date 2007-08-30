У Черновецкого просят ЦИК ткнуть календарь под нос Тимошенко

Киевская городская государственная администрации подала жалобу в Центральную избирательную комиссию относительно нарушения Блоком Юлии Тимошенко установленного порядка предвыборной агитации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом проинформировал начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК.

По его словам, столичные власти считают, что БЮТ незаконно размещал в городе свою политическую рекламу.

«В связи с внеочередными выборами в Верховную Раду Украины последних полтора месяца Киев заполонила политическая реклама, которая распространяется с помощью носителей внешней рекламы. Известно, что особенности проведения предвыборной агитации регулируются Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» и, в соответствии с законом, кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию с момента принятия Центральной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии (блока). Однако, вопреки установленным законодательством правилам проведения предвыборной агитации, некоторые субъекты избирательного процесса начали размещать свою политическую рекламу еще до момента регистрации ЦИК», - сказал В.ГОНЧАРУК.

По его словам, БЮТ уже более месяца проводит политическую агитацию средствами внешней рекламы, хотя кандидаты в депутаты данного блока зарегистрированы ЦИК только 15 августа, накопительный счет блока открыт 16 августа, а текущие счета, с которых должны были поступать средства за размещение рекламы, еще позже.

«Нарушая установленный порядок предвыборной агитации, БЮТ создал неравные условия избирательного процесса, по сравнению с другими партиями или блоками, разместив свою рекламу раньше. Мы надеемся, что члены Центральной избирательной комиссии на основании приведенных нами фактов, разберутся в ситуации и отреагируют на нарушение», - заявил В.ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе БЮТ заявил о незаконном демонтаже в Киеве политической рекламы Блока.

По словам лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, команду портить политическую рекламу БЮТ дал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который, в свою очередь, получил соответствующее указание от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Она сообщила, что БЮТ намерен за это подать в суд на Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В свою очередь, первый заместитель начальника Главного управления по вопросам рекламы КГГА Юрий ФРЕЙДИНОВ заявил, что БЮТ нарушает правила предвыборной агитации.