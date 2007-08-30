Ющенко сегодня едет в Харьковскую область
08:57, 30 августа 2007Политика
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Президент встретится с сельхозработниками
В четверг, 30 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства проведет встречу с работниками агропромышленной отрасли и представителями сельской интеллигенции Харьковщины.
Также В.Ющенко ознакомится с работой завода «Електротяжмаш» и пообщается с трудовым коллективом предприятия.
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