Ющенко сегодня едет в Харьковскую область

Президент встретится с сельхозработниками

В четверг, 30 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства проведет встречу с работниками агропромышленной отрасли и представителями сельской интеллигенции Харьковщины. Также В.Ющенко ознакомится с работой завода «Електротяжмаш» и пообщается с трудовым коллективом предприятия.

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