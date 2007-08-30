Ахметову приснился вещий сон
08:37, 30 августа 2007Политика
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Бизнесмен сам рассказал об этом журналистам
Счет, с которым ФК «Шахтер» обыграл команду из Зальцбурга, был известен президенту клуба Ринату Ахметову еще 12 дней назад. Как рассказал радостный Ринат Леонидович журналистам в микc-зоне, итог вчерашней игры приснился ему во сне.
В вещем сне все было точно так же, как и на поле: «Шахтер» выиграл 3:1, но ему пришлось отыгрывать первый пропущенный мяч.
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