Ахметову приснился вещий сон

Счет, с которым ФК «Шахтер» обыграл команду из Зальцбурга, был известен президенту клуба Ринату Ахметову еще 12 дней назад. Как рассказал радостный Ринат Леонидович журналистам в микc-зоне, итог вчерашней игры приснился ему во сне.

В вещем сне все было точно так же, как и на поле: «Шахтер» выиграл 3:1, но ему пришлось отыгрывать первый пропущенный мяч.

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