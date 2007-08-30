Политологи комментируют скандал с ”Порой”

Политологи считают, что в скандале с регистрацией “Поры” для самостоятельного участия в досрочных парламентских выборах могли быть заинтересованы как Партия регионов, так и отдельно Блок Юлии Тимошенко и Блок “Наша Украина – Народная самооборона”.

К такому выводу пришли политологи согласно результатам эксперт-опроса «Центра исследований политических ценностей».

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЕВА, имеют место объективные обстоятельства. “Они заключаются в том, что закончилась пора «Поры» как перспективной, обнадеживающей политической силы, способной ворваться в политические вотчины старых политических элит. Этой порой окончания «Поры» пользуются политики. Кто?

Если проанализировать последние события, увидим, что Минюст серьезно поработал, своевременно и оперативно сработала ЦИК. Один из лидеров коалиции в ЦИК ОХЕНДОВСКИЙ проявил чудеса оперативности. Все свидетельствует о том, что это был сценарий Партии регионов, который преследовал цель поставить под сомнение создание блока НУ-НС, в котором принимала участие одна «Пора», а другая «Пора» должна отобрать голоса молодых избирателей у помаранчевих сил”, - сказал В.КАРАСЕВ.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ также считает, что «Пора» потеряла свой шанс, который у нее был сразу после «помаранчевой революции». “Добивать «Пору» было много желающих: как среди оппонентов, так и среди формальных «союзников», которые боялись усиления потенциального конкурента. Совместными усилиями друзей-конкурентов, денежных мешков, и возможно спецслужб удалось в перспективной молодежной среде посеять внутренние дрязги и расколы. «Пора» пережила череду расколов и, в сущности, уже не имеет никакой заметной электоральной поддержки. Поэтому выход «Поры» из блока «Наша Украина-Народная Самооборона» не отразится на рейтинге блока. Выстрел через «Пору» оказался холостым. Но голосование в ЦИК, члены которого четко придерживаются установок своих политических лидеров, показало, кто хотел нанести удар”, - объяснил он.

О.ДОНИЙ также не исключил, что, возможно, инициаторы этого скандала специально нанесли не сильный, а лишь предупредительный удар. Не “пострадает не только рейтинг “НУ-НС”, а также не пострадает и формальная сторона дела – согласно закону выход партии из блока ни к чему не приводит. Возможно, задачей было посеять недоверие друг к другу среди участников блока, ведь далеко не все члены партий-участниц блока согласны на образование в перспективе единой партии. Инициаторы создания единой партии должны теперь задуматься, чтобы избежать в дальнейшем «прецедента «Поры»”, - добавил политолог.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что скандал с регистрацией “Поры” является предвыборной технологией Блока “НУ-НС”. «Наша Украина – Народная самооборона” вооружилась технологией БЮТ, которая из-за отсутствия каких-то ярких и новых идей устраивает нам демонстративные политические конфликты для того, чтобы вызывать сочувствие избирателей. Такую же тактику избрала «НУ-НС». Я думаю, что этот конфликт специально искусственно подогревается для того, чтобы до конца избирательной кампании показать, что «НУ-НС» крепкая и с ней все в порядке. Буквально через неделю о скандале все забудут”, - считает он.

“В том, чтобы создать проблемы для «НУ-НС» заинтересован в первую очередь БЮТ, как настоящая конкурентная политическая сила. А Партии регионов нет никакого смысла создавать такие препятствия, поскольку она с не конкурирует с «НУ-НС». Но говорить об этом можно в сугубо спекулятивном плане. Я думаю, что там есть настоящий конфликт среди молодежи «Поры». Думаю, что и в «НУ-НС» есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы избавиться от лишних людей в этом списке”, - сказал директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что в скандале с регистрацией “Поры” были заинтересованы силы востока и юга Украины. “Да, действительно, существуют силы, которые заинтересованы в том, чтобы в избирательном списке «НУ-НС» не была представлена партия «Пора». Не буду их называть, но это силы востока и юга нашей страны.

Но есть здесь и проблема единения национально-патриотических сил. Сыграно все сугубо по-украински: вместо того, чтобы объединяться – разъединяются. Внешнее влияние на два крыла «Поры» существует, но оно не такое значительное. Это больше проблема «Поры »”, - объяснил политолог.

По мнению директора политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрия ЯКИМЕНКО, причина конфликта лежит в самой «Поре». “Озвучивались разные версии от разных представителей партии о сотрудничестве с разными политическими силами. Вход в последний момент в ряды «НУ-НС» также не выглядел как состоявшийся факт. Эта ситуация перенеслась и на сегодня.

Самостоятельное участие «Поры» в выборах бесспорно пойдет во вред «НУ-НС» и БЮТ. Понятно, что выиграют от этого их политические оппоненты”, - уверен Ю.ЯКИМЕНКО.