Янукович не думает о молодежи?

Председатель политсовета Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не думает о молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, во время митинга в Березани Киевской области В.КИРИЛЕНКО отметил, что «за 386 дней правления правительства ЯНУКОВИЧА ничего не сделано для решения проблемы трудоустройства молодежи и молодежного жилищного строительства». «Ни один законопроект, который бы открывал дорогу дешевым кредитам на жилье для молодежи, так и не поступил от правительства в парламент», - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что за работы первого правительства, сформированного Президентом Виктором ЮЩЕНКО, в Верховную Раду было подано пять законопроектов, которые должны были открыть дорогу долгосрочному кредитованию молодежного жилья под государственные гарантии, «однако они так там и похоронены».

«Когда ЯНУКОВИЧ с МОРОЗОМ больше года имели большинство в парламенте, ничего не было сделано, чтобы дать зеленый свет этой программе, - утверждает В.КИРИЛЕНКО. - Наоборот, Кабмин ЯНУКОВИЧА отозвал наши законопроекты из парламента, а новых так и не внес».