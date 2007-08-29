В Партии регионов считают, что БЮТ плюнул в лицо прессе

Избиение фотокорреспондента «Сегодня» является своеобразным проявлением БЮТовской «демократии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение сегодня высказала депутат Верховной Рады пятого созыва, первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Елены БОНДАРЕНКО.

«На днях вся Украина узнала истинное лицо БЮТовской «демократии»: в Одессе активистами блока имени ТИМОШЕНКО избит фотокорреспондент газеты «Сегодня» Александр ЛЕСИК. Избит при исполнении служебных обязанностей. Избит после того, как «посмел» снять компрометирующие БЮТ моменты подготовки их митинга. Возмутительно не то, что руководство БЮТ не ринулось приструнить своих активистов в Одессе и не извинилось перед газетой. Возмутительно то, что БЮТ назвал это «происками врагов»!», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Представитель Партии регионов расценивает такие действия БЮТ как «плевок в лицо украинской прессе». «Подобный плевок от БЮТ уже не первый. Винницкая газета «Подольская заря» на протяжении года просит защиты от БЮТовского местного царька, который систематически уничтожает издание и воюет с главным редактором. Ни ТИМОШЕНКО, ни ТОМЕНКО, ни ШЕВЧЕНКО (который, кстати, руководил парламентским Комитетом по свободе слова), ни кто-либо другой вообще не обратили на это внимания и по сей день», - пояснила она.

Между тем, Е.БОНДАРЕНКО не исключает, что в следующем парламентском созыве квота на руководство Комитетом по свободе слова также будет предоставлена БЮТ.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» разместила материал о том, что 26 августа в Одессе около 22.30 был избит фотокорреспондент одесской редакции «Сегодня» А.ЛЕСИК. По данным газеты, А.ЛЕСИК по заданию редакции делал фоторепортаж из митинга лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. Митинг проходил на стадионе «Спартак» в Одессе. По данным «Сегодня», Приморский РОВД Одессы зарегистрировал заявление по факту хулиганских действий против сотрудника газеты «Сегодня». А.ЛЕСИК также приложил к заявлению медицинскую справку о полученных во время избиения травмах.

БЮТ опроверг информацию об избиении фотокорреспондента газеты "Сегодня" 26 августа вечером в Одессе представителями блока.

"Мы перезвонили в наш Одесский избирательный штаб и выяснили, никакого избиения журналиста газеты "Сегодня" не было”, - сообщили в пресс-службе БЮТ. При этом отметили, что эта информация “не соответствует действительности".

БЮТ расценивает подобную информацию как провокацию со стороны Партии регионов. "Это - провокация Партии регионов против визита Юлии ТИМОШЕНКО на Восток и Юг Украины, поскольку по последним данным уровень поддержки БЮТ значительно возрос. Очевидно, именно рост поддержки Ю.ТИМОШЕНКО раздражил Партию регионов и они прибегли к таким мерам”, - отмечает пресс-служба БЮТ.